Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde 11. sırada bulunan Gençlerbirliği, deplasmanda sadece 5 puan toplayarak zorlu bir süreç geçiriyor.
Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligdeki son maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, haftaya 22 puanla 11. sırada girdi.
Sahasındaki son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, iç sahadaki başarılı performansını deplasmana yansıtamadı.
Deplasmanda tek galibiyet Beşiktaş'a karşı
Eryaman Stadı'nda bu sezon 10 maçta 17 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise sadece 5 puan (1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet) alabildi.
Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini, 18 Ekim 2025'te yapılan 9. hafta maçında 2-1'lik skorla Beşiktaş'a karşı elde etti.
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında sezonun ilk devresinde Ankara'da oynanan maçı, 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler kazandı.