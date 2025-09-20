Gençlerbirliği, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu'nda konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Maçın tek golü 36. dakikada Franco Tongya'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, İKAS Eyüpspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayan ve hakem Ömer Tolga Güldibi'nin yönettiği maçı ev sahibi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gölü 36. dakikada Franco Tongya attı.
