Gençlerbirliği, kupa maçının hazırlıklarını tamamladı
Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Eyüpspor ile oynayacağı maça yönelik antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyon, sprint çalışmaları ve taktik ağırlıklı çalışmalarla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmalarıyla başladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Günün tek antrenmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.
Eryaman Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.