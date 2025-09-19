Gençlerbirliği, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, taktiksel uygulamalar ve duran top organizasyonları çalıştı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti.

Başkent ekibinde tedavisi süren Ensar Kemaloğlu, ikas Eyüpspor maçının kadrosunda yer alamayacak.