Gençlerbirliği'nden defansa takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, defans oyuncusu Muhammet Ensar Çavuşoğlu'nu kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, stoper mevkisinde görev yapan 24 yaşındaki Muhammet Ensar Çavuşoğlu ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Futbola Pazarspor altyapısında başladıktan sonra Çaykur Rizespor altyapısına transfer olan Çavuşoğlu; kariyerinde sırasıyla Pazarspor, Elazığspor ve son olarak Van Spor FK formalarını giydi. 24 yaşındaki defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 32 resmi müsabakada 2 bin 341 dakika görev alırken, takımına 2 gollük katkı sağladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı