Gençlerbirliği Divan Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Gençlerbirliği Divan Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
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Gençlerbirliği Kulübü'nün olağan genel kurulda seçilen divan kurulu, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı ve görev dağılımını tamamladı. Divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt, başkan vekillerine Ozan Güler ve İlham Sıdal, yazmanlığa ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle seçildi.

Gençlerbirliği Kulübünün 14 Haziran'daki olağan genel kurulunda seçilen divan kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkent ekibinin açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki toplantıya Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur da katıldı.

İlk toplantıda görev dağılımı yapıldı. Divan kurulu başkanlığına Selçuk Irgıt, başkan vekilliklerine Ozan Güler ve İlham Sıdal, yazmanlığına ise Necdet Özkazancı oy birliğiyle seçildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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