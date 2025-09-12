Haberler

Gençlerbirliği, Dal Varesanovic'i Kiraladı

Gençlerbirliği, Dal Varesanovic'i Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dal Varesanovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dal Varesanovic'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı.

Ülkesinin Sarajevo, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve İngiltere'nin Liverpool takımlarının altyapısında yetişen Varesanovic, profesyonel kariyerine Sarajevo'da adım attı.

2023 yazından itibaren Çaykur Rizespor'da oynayan Varesanovic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 2 kez giydi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.