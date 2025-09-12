Gençlerbirliği, Dal Varesanovic'i Kiraladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dal Varesanovic'i kiralık olarak renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, bonservisi Çaykur Rizespor'da olan 24 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar kiralandı.

Ülkesinin Sarajevo, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ve İngiltere'nin Liverpool takımlarının altyapısında yetişen Varesanovic, profesyonel kariyerine Sarajevo'da adım attı.

2023 yazından itibaren Çaykur Rizespor'da oynayan Varesanovic, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 2 kez giydi.