Gençlerbirliği, Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu kiralık olarak transfer etti

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Gençlerbirliği, Başakşehir FK'dan Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Süper Lig takımlarından Başakşehir FK'nın Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu ile anlaştı. 23 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak başkent ekibinde sezon sonuna kadar forma giyecek.Futbol kariyerinde Çin ve Japonya'nın çeşitli takımlarında forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu, 3 kez de Çin Milli Takımı'nda oynama başarısı göstermişti. 2022-2023 sezonu devre arasında Başakşehir FK'ya transfer olan Shaocong Wu, son olarak Guangzhou FC takımında forma giydi.