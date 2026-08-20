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Gençlerbirliği, Niasse'yi kiraladı

Gençlerbirliği, Niasse'yi kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu Cheikh Niasse ile sözleşme imzaladı.

Başkent ekibi, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Niasse, kariyerinde Lille, Panathinaikos ve Young Boys formalarını giydikten sonra son olarak Verona'da görev yaptı.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Niasse, geçen sezon Serie A'da 20, İtalya Kupası'nda ise 2 karşılaşmada oynadı.

Kaynak: AA
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