Haberler

Gençlerbirliği, Cheikh Niasse'yi kiraladı

Gençlerbirliği, Cheikh Niasse'yi kiraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, Serie B'de Verona'da forma giyen 26 yaşındaki Senegalli orta saha Cheikh Niasse'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Niasse kariyerinde 217 maçta 5 gol ve 10 asist kaydetti.

Gençlerbirliği, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Cheikh Niasse'yi kiralık olarak renklerine bağladı.

Gençlerbirliği, İtalya 2. Ligi olan Serie B'de Verona forması giyen Cheikh Niasse'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Senegalli orta saha oyuncusu kariyerine Lille alt yapısında başladı. 26 yaşındaki futbolcu, toplam 217 maçta 5 gol atarken, 10 da asist yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı

Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik kredisinde şartlar değişti

Faizsiz kredide sürpriz! Şartlar değişti
İran'dan Trump'ı fena kızdıracak çıkış: 'Daha yıkıcı silahlar' tehdidi

İran'dan Trump'ı çok fena kızdıracak çıkış: Daha yıkıcı olacak
Güney Kore: Kuzey Kore'nin 80-120 nükleer silahı olabilir

Güney Kore: Kuzey Kore 80-120 nükleer silaha sahip
Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas
Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git

Seda Sayan’dan eşine rest: Gönlün kayarsa efendice git
Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia

Canlı yayında açıkladı! İsmail Kartal'ı koltuğundan edecek iddia
Alparslan Kuytul'un çocuk sesine tahammülsüzlüğü! Cemaate bağırıp parmak salladığı anlar yeniden gündem oldu

Bu öfkenin sebebi çocuk sesleri! Cemaati azarlayıp parmak salladı