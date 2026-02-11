Haberler

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapıldı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

5'e 2 top kapma oyununun ardından saha içerisine kurulu platformlarda pas çalışan kırmızı-siyahlıların, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
