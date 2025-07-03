Gençlerbirliği, Brezilyalı Defans Thalisson ile Anlaştı

Gençlerbirliği, Brezilyalı Defans Thalisson ile Anlaştı
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Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarında Antalyaspor'dan Thalisson Kelven da Silva ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, Brezilyalı defans oyuncusu Thalisson Kelven da Silva ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-karalar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Antalyaspor forması giyen Thalisson Kelven ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Futbola ülkesi Brezilya'da başlayan Thalisson, sırasıyla Coritiba FC, Guarani, CRB, Inter Limeira, Vitoira, Mirassol SP, Juventude, Cluj ve Antalyaspor formaları giydi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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