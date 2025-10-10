Gençlerbirliği Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, milli maçlar arası boyunca teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı.
Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, çift kale maçla günü tamamladı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor