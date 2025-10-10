Haberler

Gençlerbirliği Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Takım, milli maçlar arası boyunca teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Oyuncular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenmana 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı.

Antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktik ağırlıklı çalışma yapan futbolcular, çift kale maçla günü tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Güllü'nün ölümüne ilişkin adli tıp raporu ortaya çıktı

Güllü'nün ölümünde gizem çözülüyor: DNA analizi sonuçlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.