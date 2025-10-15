Haberler

Gençlerbirliği, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına Beştepe Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda topla ısınma, pas organizasyonları ve taktik çalışmalara yer verildi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınma ve koordinasyon ağırlıklı çalışmayla başladı.

Daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ikinci bölümünde gruplar halinde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Şut ve gol organizasyonları üzerinde duran başkent ekibi, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamlandı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı

Paris Hilton'dan sürpriz hamle: Türk şarkıcıyı takibe aldı
İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor

İstanbul özlemi sadece 8 ay sürdü! Batshuayi geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.