Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

KOITA, DJALO'YA FAUL YAPTI

Ev sahibi ekibi Gençlerbirliği, 17. dakikada VAR incelemesinin ardından 10 kişi kaldı. Mücadelenin 15. dakikasında kırmızı-siyahlı takımda forma giyen Sekou Koita, orta alanda Tiago Djalo'ya bir faul yaptı. Hakem Yasin Kol, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

Pozisyonu izleyen Yasin Kol, Gençlerbirliği'nin golcü oyuncusu Koita'ya kırmızı kart gösterdi. Başkent ekibi, bu sezon 6. kez kırmızı kart görerek 18. dakikada 10 kişi kaldı. Gençlerbirliği oyuncuları ve teknik heyeti, hakem Yasin Kol'un bu kararına büyük tepki gösterdi.