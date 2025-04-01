Gençlerbirliği, Başkent Derbisi Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına devam etti.

Uğur Okulları İstanbulspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Amilton, iki hafta sonra antrenmanda yer aldı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular, daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulundu.

Antrenmanın ikinci etabında gruplara ayrılan ve dönüşümlü dar alanda oyun oynayarak maksimum aerobik hız koşusu yapan kırmızı-siyahlılar, yarı sahadaki çift kale maçla günü tamamladı.

Öte yandan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, antrenman öncesi takımı ziyaret ederek teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeliyle bayramlaştı.

Antrenmanın ardından ise kırmızı-siyahlı tribünlerin renkli simalarından "Çiçekçi Ömer" lakaplı Ömer Yetkin, teknik ekip ve futbolculara başkent derbisinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti.