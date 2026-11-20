Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, 22 Kasım Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için Ali Osman Avşar ve Mehmet Doğru'nun isimlerinin gündemde olduğunu, bu isimlerin dışında bir kişinin daha aday olmasını beklediklerini belirtti.

Genel kurula tek liste halinde girilmesi için çalışma yürüttüğünü aktaran Çakmak, şunları kaydetti:

"Pazar günü yapılacak genel kurulda başkan adayı olmayacağım. Şu anda başkan adaylığı için Ali Osman Avşar ve Mehmet Doğru'nun isimleri gündemde. Bunun dışında bir isim daha var. Üç ismin de genel kurula tek liste halinde girmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerbirliği'nin menfaatleri doğrultusunda iyi bir genel kurul geçmesini diliyorum."

Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, 22 Kasım Pazar günü Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Kaynak: AA