Haberler

Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Gençlerbirliği, Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı. Yardımcı antrenör Özcan Bizati, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör Özcan Bizati, "Kupada puanımızı 6 yaptık, devamını getirmek istiyoruz. Ligde de yenilmezlik serimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bizati, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de çok değerli bir maç olduğunu söyledi.

Antalya'da devre arası kampı yaptıklarını anımsatan Bizati, bu maç nedeniyle kampın uzadığını belirtti.

Psikolojik olarak aşmaları gereken bir yorgunluklarının bulunduğunu aktaran Bizati, "Sakatlıksız güzel bir maç oldu. Oynamayan oyuncularımızı oynattık. Alt yapıdan oyuncularımızı görmek istedik. Kupada puanımızı 6 yaptık. Devamını getirmek istiyoruz. Ligde de yenilmezlik serimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı

Çocukların dehşet anları kamerada: 6 kişi yargılanacak
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı