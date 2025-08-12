Gençlerbirliği, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 17 Ağustos Pazar günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki takım, bir günlük iznin ardından 1,5 saatlik çalışma gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 17 Ağustos Pazar günü Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular bir günlük iznin ardından 1,5 saat çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra saha içerisinde kurulan parkurda çeşitli pas organizasyonları yaptı.
Haftanın ilk antrenmanı oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor