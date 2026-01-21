Haberler

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, 19. haftada Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki çalışma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınmaya yönelik koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda pas organizasyonlarıyla devam etti.

Kırmızı-siyahlıların, daha sonra minyatür kalelerden kurulu dar alanda 4'erli gruplar halinde dönüşümlü sonuçlandırmalı oyunla devam eden antrenmanı, 3 takımın dönüşümlü maçıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
İspanya'da gündem olan kare: Arda Güler'in kolundaki detay performansının bile önüne geçti

İspanya'da gündem olan kare; Performansının bile önüne geçti
6 yıl süren boşanma davası sonuçlanır sonuçlanmaz Afrika'da 8 adet adak koç kestirdi

6 yılda boşanabilen adam mutluluğunu bakın kimlerle paylaştı
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı

Donald Trump'ın başını ağrıtacak boykot çağrısı
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"