Gençlerbirliği, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Gençlerbirliği, 19. haftada Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki çalışma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile başladı.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınmaya yönelik koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda pas organizasyonlarıyla devam etti.
Kırmızı-siyahlıların, daha sonra minyatür kalelerden kurulu dar alanda 4'erli gruplar halinde dönüşümlü sonuçlandırmalı oyunla devam eden antrenmanı, 3 takımın dönüşümlü maçıyla sona erdi.