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Gençlerbirliği Amed Sportif Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği Amed Sportif Maçına Hazırlanıyor
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç için antrenmanlara Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Recep Karatepe yönetimindeki idman, ısınma koşuları ve pas organizasyonları ile başladı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Antrenmana koordinasyon çalışmasıyla devam eden oyuncular, daha sonra dar alanda pas organizasyonları çalıştı.

İdmanın ikinci bölümünde gruplar halinde orta, şut ve gol çalışması yapan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Tedavisine devam edilen Amilton, fizyoterapist gözetiminde bireysel antrenman yaptı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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