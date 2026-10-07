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Gençlerbirliği, Amed Sportif maçı hazırlıklarını Erkin Şimşir yönetiminde sürdürdü

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Gençlerbirliği, Amed Sportif maçı hazırlıklarını Erkin Şimşir yönetiminde sürdürdü
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibi, Metin Diyadin'in ardından antrenmanını teknik direktör Erkin Şimşir yönetiminde yaptı; başkan da idmanı izledi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre başkent ekibi, Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından bugünkü antrenmanını teknik direktör Erkin Şimşir yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyona yönelik eğlenceli oyun ve isabetli pas çalışmasıyla sürdü. Ardından taktik ağırlıklı çalışmaya geçen oyuncular, MAS koşusu (Maksimum aerobik hız) ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı saha kenarından takip etti. Antrenman sonrası saha içerisinde teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelen Çakmak, kısa bir motivasyon konuşması yaptı.

Kaynak: AA
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