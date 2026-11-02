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Gençlerbirliği, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı Oğulcan Ülgün'ün 1. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı. Alanyaspor'da Makouta'nın şutu direkten dönerken kaleci Victor, Gouveia'nın vuruşunu kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Fatih Tokail, Ceyhun Sesigüzel, Murat Temel

Gençlerbirliği : İrfan Can Eğribayat, Thalisson, Metehan Baltacı, Yiğit Hamza Aydar, Arda Çağan Çelik, Niasse, Gouveia, Oğulcan Ülgün, Tongya, Traore, Mendes

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Aliti, Bedirhan, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek, Maestro, Makouta, Duarte, İbrahim Kaya, Cedric

Gol: Dk. 1 Oğulcan Ülgün ( Gençlerbirliği )

Sarı kart: Dk. 40 Mendes ( Gençlerbirliği )

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Maçın henüz birinci dakikasında Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun vuruşunda sağ kanatta topla buluşan Traore, topu Tongya ile buluşturdu. Tongya, ceza sahasına kadar taşıdığı topu Oğulcan Ülgün'e aktardı. Oğulcan'ın ceza yayı üzerinden şutunda defansa da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

24. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan atağında topla buluşan Duarte'nin ceza sahası içine girerken şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Corendon Alanyasporlu İbrahim Kaya'nın pasında topla buluşan Makouta'nın penaltı noktası yakınından vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Gençlerbirliği'nde sol çaprazdan ceza sahasına giren Gouveia'nın vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Victor, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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