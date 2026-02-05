Haberler

Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Takımı'nın futbolcusu Miray Çelik, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Futbol Takımı oyuncusu Miray Çelik'in cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Törende ailesi ve arkadaşları yine hazır bulundu.

Hayatını kaybeden Gençlerbirliği 13 Yaş Altı Kız Futbol Takımı'nın oyuncusu Miray Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Miray'ın naaşı, Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Miray'ın ailesi, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Mehmet Şanal da katıldı.

