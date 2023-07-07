Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları Ankara'da başladı
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Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları, Ankara'da başladı.
Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları, Ankara'da başladı.
Türkiye Kürek Federasyonunun, Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde düzenlendiği yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın da yer aldığı 24 kulüpten 350 sporcu mücadele ediyor.
Organizasyonun final yarışları yarın ve 9 Temmuz Pazar günü yapılacak.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor