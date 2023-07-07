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Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları Ankara'da başladı

Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları Ankara'da başladı

Spor Haberleri

Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları, Ankara'da başladı.

Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları, Ankara'da başladı.

Türkiye Kürek Federasyonunun, Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde düzenlendiği yarışlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın da yer aldığı 24 kulüpten 350 sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun final yarışları yarın ve 9 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Kaynak: AA / Tuncay Yazıcı - Spor

Mogan Gölü Türkiye Ankara Spor Haberler

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