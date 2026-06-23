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Kürekte Gençler Türkiye Kupası Edirne'de düzenlenecek

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Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, 26-28 Haziran'da Edirne'deki 100. Yıl Kürek Parkuru'nda düzenlenecek. 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde 1000 ve 2000 metre mesafede yapılacak yarışlarda dereceye girenlere madalya ve kupa verilecek.

Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, 26-28 Haziran'da Edirne'de düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek. 1000 ve 2000 metre mesafede yapılacak yarışlarda sporcular, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında yarışlar, 26 Haziran Cuma günü eleme müsabakalarıyla başlayacak. Yarışlar, 28 Haziran Pazar günü yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

Her tekne sınıfında dereceye giren sporculara madalya, kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere kupa verilecek.

Kaynak: AA / Salih Baran
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