Kürekte Gençler Türkiye Kupası Edirne'de düzenlenecek

Gençler Türkiye Kupası kürek yarışları, 26-28 Haziran'da Edirne'de düzenlenecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet programında yer alan organizasyon, 100. Yıl Kürek Parkuru'nda gerçekleştirilecek. 1000 ve 2000 metre mesafede yapılacak yarışlarda sporcular, 15, 17 ve 19 yaş altı kategorilerinde mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında yarışlar, 26 Haziran Cuma günü eleme müsabakalarıyla başlayacak. Yarışlar, 28 Haziran Pazar günü yapılacak kupa töreniyle sona erecek.

Her tekne sınıfında dereceye giren sporculara madalya, kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere kupa verilecek.