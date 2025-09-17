Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası, Eskişehir'de başladı.

Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda başlayan ve 21 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek olan şampiyona tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular, madalya mücadelesi veriyor. Organizasyona 25 kız takımı, 24 erkek takımı; 152 kız sporcu, 135 erkek sporcu olmak üzere toplam 287 sporcu ve 49 kulüp katılım sağlıyor.

Heyecan dolu müsabakalar, 21 Eylül'e kadar devam edecek. - ESKİŞEHİR