Gençler Kastamonu'da Cami Temizliği Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kampına katılan bir grup genç, Kastamonu'da bulunan Yolkonak Köyü Müdrüp Mahallesi Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi. Gençler, caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken, halı ve cami avlusunu da süpürdü. Köy muhtarı da gençlere teşekkür etti.