Gençler Kastamonu'da Cami Temizliği Yaptı
Spor Haberleri
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kampına katılan bir grup genç, Kastamonu'da bulunan Yolkonak Köyü Müdrüp Mahallesi Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi. Gençler, caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken, halı ve cami avlusunu da süpürdü. Köy muhtarı da gençlere teşekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kastamonu'da düzenlenen gençlik kampına katılan bir grup genç, Yolkonak Köyü Müdrüp Mahallesi Camisi'nin temizliğini gerçekleştirdi.
Kamp lideri Mert Can Santur öncülüğündeki gençler, caminin minber, mihrap, kürsü ve camlarını silip temizlerken, halı ve cami avlusunu da süpürdü.
Yolkonak Köyü Muhtarı Hikmet Singin, temizlik çalışması yapan gençlere çay ikram ederek teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mustafa Özer - Spor