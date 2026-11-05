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Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Türkiye'yi 44 sporcu temsil edecek

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Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası, yarın Yunanistan'ın başkenti Atina'da başlayacak. 109 ülkeden 800 sporcunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 44 sporcu temsil edecek ve organizasyon 16 Kasım'da sona erecek.

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası, yarın Yunanistan'da başlayacak.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki şampiyonaya 109 ülkeden 800 sporcu katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 44 sporcu temsil edecek.

Organizasyon, 16 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA
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