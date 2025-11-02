Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda Gümüş ve Bronz Madalya

Dünya Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Asya Viyan Elinç gümüş, Nazmiye Ak ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Fransa'nın Plaintel kasabasında düzenlenen organizasyon tamamlandı. Tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Asya Viyan, gümüş, kadınlar altın nokta kategorisinde yarışan Nazmiye ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, "Fransa'da ülkemizi temsil eden tüm genç sporcularımızı yürekten kutluyorum. Asya Viyan Elinç ve Nazmiye Ak başta olmak üzere tüm milli takım sporcularımız, ay-yıldızlı formayı büyük bir azim, disiplin ve inançla taşıdılar. Federasyon olarak gençlerimizin bu başarılarını sürdürülebilir hale getirmek ve Türkiye'yi her zaman zirvede temsil etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.