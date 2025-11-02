Haberler

Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda Gümüş ve Bronz Madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'nda milli sporcular Asya Viyan Elinç gümüş, Nazmiye Ak ise bronz madalya kazandı. Federasyon başkanı genç sporcuları kutlayarak Türkiye'yi zirvede temsil etme kararlılığı vurguladı.

Dünya Gençler Bocce Raffa Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Asya Viyan Elinç gümüş, Nazmiye Ak ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun açıklamasına göre Fransa'nın Plaintel kasabasında düzenlenen organizasyon tamamlandı. Tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Asya Viyan, gümüş, kadınlar altın nokta kategorisinde yarışan Nazmiye ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, "Fransa'da ülkemizi temsil eden tüm genç sporcularımızı yürekten kutluyorum. Asya Viyan Elinç ve Nazmiye Ak başta olmak üzere tüm milli takım sporcularımız, ay-yıldızlı formayı büyük bir azim, disiplin ve inançla taşıdılar. Federasyon olarak gençlerimizin bu başarılarını sürdürülebilir hale getirmek ve Türkiye'yi her zaman zirvede temsil etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımlarından yine çifte zafer

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak

UEFA heyeti, derbide UEFA Avrupa finali provasını yapacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.