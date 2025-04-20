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Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi

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Samsun'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, 25 ülkeden 150'den fazla sporcunun katılımıyla tamamlandı. Finalde Yunan, Fransız ve İtalyan sporcular öne çıktı.

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sona erdi.

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele etti.

Organizasyonun son gününde genç kızlar master ve genç erkekle master final atışları yapıldı.

Genç kızlarda Yunanistan ekibinden Alexandra Giannadaki altın madalyanın sahibi oldu. İngiliz sporcu Avan Rhodes gümüş madalya alırken, Almanya'dan Fiona Lideman ve Finlandiya'dan Emma Palermaa bronz madalya kazandı.

Genç erkeklerde Fransız sporcu Timeo Dujardin birinci oldu. İtalyan sporcu David Giantomassi ikinci, Maltalı sporcu Kayden Lagana ve İngiliz Charli Upton da üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren sporculara Avrupa Bowling Federasyonu Başkanı Marios Nicoladis, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ve teknik heyet madalyalarını verdi.

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Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
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