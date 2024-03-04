Okul Sporları Gençler A-B Oryantiring Müsabakalarında Dereceye Girenler Belli Oldu

Okul Sporları Gençler A-B Oryantiring Müsabakalarına toplam 68 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları Okul Sporları Gençler A-B Oryantiring müsabakaları yapıldı.

2 Mart 2024 tarihinde Konuralp Mevkiinde yapılan Okul Sporları Gençler A-B Oryantiring müsabakalarına toplam 68 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda A kategorisinde; genç erkeklerde Özel Düzce Uğur Anadolu Lisesi birinci, Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, Düzce Spor Lisesi üçüncü, Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç Kızlarda; Özel Düzce Uğur Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Özel Düzce Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi üçüncü, Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Gençler B kategorisinde ise Genç Kızlar 2100 metrede Düzce Spor Lisesi birinci, Genç Erkekler 2500 metrede Düzce Spor Lisesi birinci Şehit Serhat Bal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE