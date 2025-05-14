Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Arjantin 2. Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşanan talihsiz sakatlık, futbolseverlerin yüreğini ağzına getirdi. Arjantin 2. Ligi (Primera Nacional) takımlarından Nueva Chicago'nun defans oyuncusu Stefano Callegari, Gimnasia Jujuy ile oynanan maçta yaşadığı ağır sakatlıkla gündeme geldi. Mücadelenin son dakikalarında rakip oyuncu Amos Jeremías Perales'in sert müdahalesi sonucu Callegari'nin sol ayak bileği kırıldı.

AYAĞI KIRILDI

Kendi kalesine yönelen bir atağı kesmeye çalışan Perales'in kayarak yaptığı müdahale talihsiz bir şekilde Callegari'nin bileğine geldi. Büyük acı yaşayan futbolcuya sahada ilk müdahale yapılırken, kırık tespit edilen ayağı sabitlenerek hastaneye sevk edildi.

KARİYERİ BİTMİŞ OLABİLİR

Rakip oyuncu Perales kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Nueva Chicago cephesinde yaşanan sakatlık büyük üzüntü yarattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Callegari'nin detaylı kontrollerinin ardından tedavi sürecine başlanacağı ifade edildi. Sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netlik kazanmayan futbolcunun, uzun bir süre formasından uzak kalması bekleniyor.