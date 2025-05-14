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Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

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Arjantin'in 2. futbol liginde oynanan bir maç sırasında talihsiz bir sakatlık yaşandı. İkili mücadele sırasında bir futbolcunun ayağı kırıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı.

Arjantin 2. Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada yaşanan talihsiz sakatlık, futbolseverlerin yüreğini ağzına getirdi. Arjantin 2. Ligi (Primera Nacional) takımlarından Nueva Chicago'nun defans oyuncusu Stefano Callegari, Gimnasia Jujuy ile oynanan maçta yaşadığı ağır sakatlıkla gündeme geldi. Mücadelenin son dakikalarında rakip oyuncu Amos Jeremías Perales'in sert müdahalesi sonucu Callegari'nin sol ayak bileği kırıldı.

AYAĞI KIRILDI

Kendi kalesine yönelen bir atağı kesmeye çalışan Perales'in kayarak yaptığı müdahale talihsiz bir şekilde Callegari'nin bileğine geldi. Büyük acı yaşayan futbolcuya sahada ilk müdahale yapılırken, kırık tespit edilen ayağı sabitlenerek hastaneye sevk edildi.

Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

KARİYERİ BİTMİŞ OLABİLİR

Rakip oyuncu Perales kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Nueva Chicago cephesinde yaşanan sakatlık büyük üzüntü yarattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Callegari'nin detaylı kontrollerinin ardından tedavi sürecine başlanacağı ifade edildi. Sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz netlik kazanmayan futbolcunun, uzun bir süre formasından uzak kalması bekleniyor.

Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Barış alperede yapılmıştı yakın zamanda. Bunları zamanlar futbol katili

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Birseycik Olmaz Bir Yila Kadar iylesir Nasilsa Fooohiseeh Gooohpaaaa Fenevli Firrrriladak Macuuuuun Arrromali Yali Usagiiii Uyuuuzzz Feneeev Tayfasini Kandirir Alin Size Arjantili Messsi Der Tamam

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