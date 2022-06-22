Genç ve 23 Yaş Altı Kano Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Durgunsu Kano Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlayacak. 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Durgunsu Kano Şampiyonası, yarın Sırbistan'da başlayacak. Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'da düzenlenecek organizasyonda 9'u erkek toplam 12 milli sporcu mücadele edecek. Organizasyonda Türkiye'yi Faruk Demir, Deniz Romeo Kaya, Emircan Ayaklı, İdris Şentürk, Muhammet Ali Masat, Bedirhan Çıktay, Mehmet Ali Duman, Resul Aydın, Serhat Seven, Zilan Yılmazer, Simge Kaya ve Tuğçe Taylak temsil edecek. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Sırbistan Belgrad Türkiye Spor Haberler

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