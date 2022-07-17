Genç milliler, Avrupa Kupası'nda kapanışı 3 altın, 1 bronz madalya ile yaptılar Macaristan'ın Paks kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası son gününde kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız ile erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ altın ve 57 kiloda Ayşenur Karadağ bronz madalyayı kazandılar. Macaristan'ın Paks kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası son gününde kadınlar 48 kiloda Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız ile erkekler +100 kiloda Münir Ertuğ altın ve 57 kiloda Ayşenur Karadağ bronz madalyayı kazandılar. İki gün süren müsabakalar sonunda ülke sıralamasında Türkiye; 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı. Müsabakaları Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu yakından izledi ve judokalara başarı dileklerini iletti. Kadınlar 48 kiloda Merve Azak direkt çeyrek finalde Kanadalı Charlize İsabelle'yi, yarı finalde Brezilyalı Alexia Nascimento'yu ipponla yenerek finale çıktı. Milli judocu altın madalya mücadelesinde Brezilyalı Rafaela Batista'yı son saniyede waza-ari puanıyla yenerek birinciliğini ilan etti. 57 kiloda Özlem Yıldız ilk turda maç yapmadı. İkinci maçında Azerbaycanlı Latifa Abbasova'yı ipponla yendi. Yıldız, çeyrek finalde Romen Vanessa Tolea'yı ve yarı finalde de Brezilyalı Julia Henriques'i ipponla (3 shido) yenerek finalist oldu. Finalde Brezilyalı Bianca Reis'i ipponla (3 shido) ile yenen Yıldız, altın madalyanın sahibi oldu. +100 kiloda Münir Ertuğ ilk turda Brezilyalı Gabriel Santos'u, çeyrek finalde Polonyalı Jakup Sordyl'ı ve yarı finalde Moldovalı Alin Bagrin'i ipponla yenerek finale yükseldi. Çekyalı Tomas Raska'yı ipponla yenen Münir Ertuğ altın madalya ile birincilik kürsüsüne çıktı. 57 kiloda Ayşenur Karadağ bronz madalya müsabakasında Polonyalı Oliwia Watorek'i waza-ari puanıyla yenerek üçüncülük kürsüsünde yer aldı. 90 kiloda Cem Ata Demirtaş ve +100 kiloda Halil İbrahim Özmen sıkletlerinde beşinci oldular. Demirören Haber Ajansı / Spor Togo Cumhuriyeti Özlem Yıldız Macaristan Spor Haberler

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