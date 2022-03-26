Genç milli pentatloncu Yağmur Akgün, Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

MALATYA (AA) - Malatya'da 8 yaşında yüzmeye başlayan, daha sonra ise modern pentatlona geçen 14 yaşındaki milli sporcu Yağmur Akgün, temmuz ayında Polonya'da gerçekleştirilecek 17-19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

Antrenörlerinin yönlendirmesiyle 2 yıl önce modern pentatlona başlayan Yağmur Akgün, bu branşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Genç sporcu, bugüne kadar yüzme ve modern pentatlonda mücadele ettiği ulusal organizasyonlarda 22 madalya kazandı.

Modern pentatlonda mart ayının ilk haftasında Bursa'da gerçekleştirilen Ulusal Sıralama, Milli Takım Seçme ve Performans Gelişim Yarışları'nda 17 yaş altı kategorisinde kendisinden yaşça büyük sporcuları geride bırakarak milli takıma seçilen Yağmur Akgün, 5-19 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek 17-19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

İlk uluslararası organizasyonu olacak

Yağmur Akgün, AA muhabirine, ilk kez bir uluslararası müsabakaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını, başarılı olabilmek için daha azimli çalıştığını belirtti.

Ailesinin ve antrenörlerinin kendisine büyük destek verdiğini dile getiren Yağmur Akgün, şöyle konuştu:

"Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyordum. Sonunda amacıma ulaştım. Antrenmanlarım biraz zorlayıcı ama severek yapıyorum. Antrenmanımız sabah 05.00'te başlıyor, yüzme, koşma ve atış var. Eskrim de yapıyorum. Antrenmanları sıkı tutuyoruz. İlk defa katılacağım Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak istiyorum. Amacım dünya şampiyonasına gitmek, olimpiyatlarda yarışmak."

Kayhan: "Yağmur, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışıyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Yağmur Akgün'ün başarılı ve gelecek vadeden bir sporcu olduğunu vurguladı.

Yağmur'un 5 branşta kendisini çok iyi geliştirdiğini dile getiren Kayhan, "Yağmur, kendisinden 2 yaş büyük sporcularla yarışıyor. Bu nedenle daha çok çalışıyor ve efor sarf ediyor. Bu anlamda bizim dünya ve Avrupa'daki temsilcimiz. Malatya'yı, Türkiye'yi temsil edecek güçlü isimlerden biri olacak." ifadelerini kullandı.