Genç Milli Güreşçiler Macaristan'da 5 Madalya Kazandı
Türkiye'nin genç güreşçileri, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 20 Yaş Altı Imre Baracsi Anma Turnuvası'nda serbest stil ve kadınlar kategorisinde toplam 5 madalya kazandı. İki altın madalya Sevim Akbaş ve Yasin Çakır'a, üç bronz madalya ise Mahmut Tuncay, Melih Yemin ve Kuzey Mahir İldem'e ait.
Genç milli güreşçiler, Macaristan'da katıldıkları uluslararası turnuvada, serbest stil ve kadınlar kategorisinde toplam 5 madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Budapeşte'de düzenlenen 20 Yaş Altı Imre Baracsi Anma Turnuvası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.
Turnuvada madalya alan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:
Altın: 59 kilo Sevim Akbaş, 87 kilo Yasin Çakır
Bronz: 60 kilo Mahmut Tuncay, 67 kilo Melih Yemin, 77 kilo Kuzey Mahir İldem
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor