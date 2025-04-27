Genç Milli Güreşçiler Macaristan'da 5 Madalya Kazandı

Genç milli güreşçiler, Macaristan'da katıldıkları uluslararası turnuvada, serbest stil ve kadınlar kategorisinde toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Budapeşte'de düzenlenen 20 Yaş Altı Imre Baracsi Anma Turnuvası'nda 2 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Turnuvada madalya alan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:

Altın: 59 kilo Sevim Akbaş, 87 kilo Yasin Çakır

Bronz: 60 kilo Mahmut Tuncay, 67 kilo Melih Yemin, 77 kilo Kuzey Mahir İldem