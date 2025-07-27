Genç Güreşçiler Yunanistan'da Dünya Şampiyonası'na Çıkıyor
Türkiye'nin genç güreşçileri, Yunanistan'ın Atina kentinde yarın başlayacak olan 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Genç güreşçiler, Yunanistan'da yarın başlayacak 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre 28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerindeki organizasyon, başkent Atina'da yapılacak.
Şampiyona grekoromen, erkekler serbest stil ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Milli güreşçiler, tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor