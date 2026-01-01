Demir Çırpan eskrimde parlıyor

İZMİR'de yetişen genç eskrim sporcusu Demir Çırpan katıldığı ulusal şampiyonalarda elde ettiği başarılarla kentin gururu oldu. Eskrime 6 yaşında başlayan 11 yaşındaki sporcu, son olarak Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Eskrim Federasyonu Türkiye Kupası müsabakalarında U12 kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Kılıç branşında Yeşilay Spor Kulübü'nün sporcusu olan MEV Koleji altıncı sınıf öğrencisi Demir, geçen yıl Kayseri'deki şampiyonadan da dereceyle döndü. Demir Çırpan, 14 yaşının ardından milli takıma seçilerek ülkemize uluslararası arenada madalya kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor