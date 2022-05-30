Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da sürüyor - Haberler

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonasında finale çıkan takımlar belli oldu.

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında Ziraat Bankası, İzmir Altekma, Okyanus Koleji, İstanbul Büyükşehir Belediyespor bir üst tura çıkmak için mücadele etti.

Gerçekleştirilen müsabakalarda Ziraat Bankası ve Okyanus Koleji finale yükseldi.

Müsabakalara bugün alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Altekma - Okyanus Koleji: 2-3

Ziraat Bankası - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Şampiyona yarın oynanacak Ziraat Bankası ve Okyanus Koleji maçıyla tamamlanacak