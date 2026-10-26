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Genç erkek kılıç eskrim milli takımı Cezayir'de altın madalya kazandı

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Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Cezayir'in Oran kentindeki ayağında genç erkekler takım müsabakaları yapıldı. Arda Takka, Furkan Yaman, Toprak Altınçekiç ve Mustafa Yıldırım'dan oluşan genç milli takım altın madalya kazandı.

Gençler ve Yıldızlar Kılıç Eskrim Dünya Kupası'nın Cezayir'deki ayağına katılan Türk sporcular takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Oran kentindeki organizasyonda, genç erkeklerde takım müsabakaları yapıldı.

Arda Takka, Furkan Yaman, Toprak Altınçekiç ile Mustafa Yıldırım'dan oluşan genç milli takım, altın madalya kazandı.

Kaynak: AA
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