Gemlikli judocular Bosna'dan madalya ile döndü

Gemlik Belediye spor, adını tarihe altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Birçok spor branşında yetiştirdiği yüzlerce sporcuyla yurt içinde ve yurt dışında pek çok başarı kazanan Belediyespor, Balkan Minikler Judo Şampiyonası'ndan da eli boş dönmedi.

24 - 25 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek'in Pale kentinde gerçekleşen Minikler Balkan Türkiye Şampiyonası'na Milli Takım ile katılan Gemlik Belediyespor Judocuları BerraÇakal ve Yağmur Kırdar gösterdikleri yoğun mücadelenin ardından kürsüde yer aldı.

Tatami'de 28 kiloda Yağmur Kırdar, 36 kiloda ise BerraÇakal gümüş madalya alarak Balkan İkincisi oldu.

Gemlik Belediyespor Judo hocası İsmail Yıldız, Uluslararası bir turnuvada başarıyla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, daha büyük turnuvalara katılım için çalışmaları sürdürdüklerini ve hedefinin Gemlik'ten olimpiyatlara katılacak bir sporcuları yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu yaptığı açıklamasında Gemlik'in bireysel sporlarda her gün daha iyiye doğru gittiğini ve katıldığı turnuvalarda kürsü mücadelesinde önemli başarılar elde ettiklerini dile getirdi. Belediyespor Kulübü'nün Gemlik'te önemli bir hizmeti yerine getirdiğini söyleyen Uslu, "Gemlik Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan'ın da desteğiyle kulübümüz önemli çalışmalar yerine getiriyor. Gemlik'te spora ilgi duyan yüzlerce gencimiz, kulübümüzde kendilerini geliştiriyorlar. Yurt dışından madalya inen gençlerimiz bunun en büyük kanıtı. Sporcularımız ilçemizi Bursa'da, ülkemizde ve yurt dışında temsil ederek önemli başarılara imza atıyorlar. Her geçen gün güçlenerek yeni başarılara sahip olacağız" dedi. - BURSA