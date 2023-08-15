Gemileri yaktı geliyor! Rude Krunic, Milan'dan ayrılmak istedi

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Rade Krunic, Milan'dan ayrılmak istediğini belirtti. Sarı-lacivertli kulüp, Krunic için Milan'a 7 milyon euro teklif etti ancak İtalyan kulübü bu teklifi reddetti ve Krunic için 12-15 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe ile anlaşan Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı.

Transfrin bomba takımlarından Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediği belirtildi.

MİLAN İNAT EDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Krunic için Milan'a 7 milyon euroluk yeni teklif yaptı. Milan ise bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdi. Milan, Krunic için 12-15 milyon euro arasında bir bonservis istiyor.

KRUNIC'LE ANLAŞMA SAĞLANDI

Habere göre; Fenerbahçe ile her konuda anlaşan Rade Krunic'in Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne ilettiği aktarıldı. Sarı lacivertli takım, oyuncu ile 3, 3.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı.