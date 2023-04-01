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Mbappe, Real Madrid'in üst düzey yöneticisine haber yolladı: 2024'te beni alın

Spor Haberleri

Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, Real Madrid'e göz kırpıyor. Geçen sezon reddettiği eflatun-beyazlılarda forma giymek isteyen Fransız futbolcunun, Real Madrid'den üst düzey bir yöneticiye haber yolladığı ve 2024 yılında İspanyol devine gelmek istediğini söylediği iddia edildi.

2024 yılına kadar sözleşme imzaladığı Paris Saint-Germain'den ayrılmak isteyen Kylian Mbappe, Real Madrid'e haber yolladı.

PSG'DEN İZİN ÇIKMADI

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, bu yaz takımdan ayrılmak isteyen Mbappe'ye sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle PSG izin vermiyor. 2024'te Fransız devi ile mukavelesi sona erecek dünyaca ünlü futbolcunun, yeni adresinin Real Madrid olması bekleniyor.

Gemileri yakan Mbappe, dünya devinin üst düzey yöneticisine haber yolladı: Beni alın

REAL MADRID'E HABER YOLLADI

PSG'den ayrıldıktan sonra Real Madrid'de oynamak isteyen Kylian Mbappe'nin eflatun-beyazlılardan üst düzey bir yöneticiye haber yolladığı iddia edildi.

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Paris Saint Germain Kylian Mbappe Spor Haberler

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