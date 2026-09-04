TFF'den Gemi Kazaları İçin Saygı Duruşu
TFF, bu hafta oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde, gemi kazalarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı. Kulüpler isteğe bağlı olarak siyah kol bandı takabilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gemi kazalarında hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak lig maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
TFF'nin açıklamasında, "Ülkemizde son dönemde yaşanan gemi kazalarında vefat eden vatandaşlarımız anısına, 4-7 Eylül 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir." denildi.
Kaynak: AA