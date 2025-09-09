Haberler

Gelsin yeni tazminat! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
Haberler
Haberler
Premier League temsilcisi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdığını açıkladı. Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da Nottingham Forest'ın antrenör adaylarından biri olduğu kaydedildi.

Premier League ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı. İngiliz basını, Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun kulübün gündemindeki adaylardan biri olduğunu yazdı.

MOURINHO'NUN DA ADI GEÇİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, yeni teknik direktör için 2 aday belirledi. Söz konusu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu kaydedildi. Postecoglou'nun görev için favori olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da Nottingham Forest'ın 2 adayından biri olduğu kaydedildi. Alman basınına göre ise Fenerbahçe ile adı anılan Domenico Todesco'nun da adaylardan biri olduğu kaydedildi.

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?

6-0'lık maça damga vuran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

İNGİLTEREDE ALAMAZSIN ÖYLE TAZMİNAT FELAN

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Hiç bir futbol takımında teknik hocaya gerek yoktur. Takım kaptanı takımı kurar sahaya çıkarır. Teknik hocalara ayrılan bütçe takım için harcansın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
