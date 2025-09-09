Gelsin yeni tazminat! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Premier League ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı. İngiliz basını, Fenerbahçe'den ayrılan Jose Mourinho'nun kulübün gündemindeki adaylardan biri olduğunu yazdı.

MOURINHO'NUN DA ADI GEÇİYOR

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Nottingham Forest, yeni teknik direktör için 2 aday belirledi. Söz konusu iki adaydan birinin Tottenham ile yollarını ayıran Ange Postecoglou olduğu kaydedildi. Postecoglou'nun görev için favori olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun da Nottingham Forest'ın 2 adayından biri olduğu kaydedildi. Alman basınına göre ise Fenerbahçe ile adı anılan Domenico Todesco'nun da adaylardan biri olduğu kaydedildi.