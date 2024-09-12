Galatasaray'da yönetimin ayağına kadar gittiği transfer iptal oldu

Taraftarların transfer beklediği ve yönetimi bu konuda eleştirdiği Galatasaray'da idareciler, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferini tamamlamak için uçakla İtalya'ya gitmişti. Sarı kırmızılı takım, Polonyalı yıldızın transferi tamamlayamadı.

ROMA'DA KALMAYA KARAR VERDİ

Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Nicola Zalewski, İtalyan ekibi Roma'da kalacak. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Roma ile anlaşmasına rağmen ayrılığa sıcak bakmadı. Zalewski, Cimbom'un yaptığı iyi teklife rağmen takımdan ayrılmama kararı aldı.

GALATASARAY ALTERNATİFLERE BAKIYOR

Galatasaray, Zalewski'nin bu cevabı sonrası alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılıların transferdeki diğer adaylarının bonservisi Milan'da bulunan 27 yaşındaki Fode Ballo Toure ve Napoli forması giyen 33 yaşındaki Mario Rui olduğu ifade edildi.