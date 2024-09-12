Galatasaray'da yönetimin ayağına kadar gittiği transfer iptal oldu
Galatasaray, transferi için büyük çaba sarf ettiği Nicola Zalewski'yi ikna edemedi. Polonyalı yıldız, sarı-kırmızılıların İtalyan ekibiyle anlaşmasına rağmen Roma'da kalma kararı aldı. Zalewski, yapılan iyi teklife rağmen tercihini Cimbom'dan yana yapmadı. Galatasaray, bu gelişmenin ardından alternatif isimler Fode Ballo Toure ve Mario Rui'ye yöneldi.
Taraftarların transfer beklediği ve yönetimi bu konuda eleştirdiği Galatasaray'da idareciler, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferini tamamlamak için uçakla İtalya'ya gitmişti. Sarı kırmızılı takım, Polonyalı yıldızın transferi tamamlayamadı.
ROMA'DA KALMAYA KARAR VERDİ
Dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Nicola Zalewski, İtalyan ekibi Roma'da kalacak. 22 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takımın Roma ile anlaşmasına rağmen ayrılığa sıcak bakmadı. Zalewski, Cimbom'un yaptığı iyi teklife rağmen takımdan ayrılmama kararı aldı.
GALATASARAY ALTERNATİFLERE BAKIYOR
Galatasaray, Zalewski'nin bu cevabı sonrası alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılıların transferdeki diğer adaylarının bonservisi Milan'da bulunan 27 yaşındaki Fode Ballo Toure ve Napoli forması giyen 33 yaşındaki Mario Rui olduğu ifade edildi.
ZALEWSKI'NİN ROMA KARNESİ
2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Nicolo Zalewski, İtalyan ekibinde şimdiye kadar 109 maça çıktı. Zalewski, bu karşılaşmalarda 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Polonyalı yıldızın Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
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