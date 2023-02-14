Gelirleri depremzedelere bağışlanacak! Adana Demirspor Fiorentina ile oynayacak

10 ilde meydana gelen ve büyük kayıplara neden olan deprem felaketine destekler gelmeye devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, depremzedelere destek amacıyla Serie A ekibi Fiorentina ile temsili bir maç yapılacağını açıkladı.

Depremden etkilenen iller arasında yer alan Adana da diğer iller için yardım kampanyalarına devam ediyor. Şehrin takımı olan Adana Demirspor, depremzedelere yardım için İtalya temsilcisi Fiorentina ile temsili bir maç yapacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaralarımızı hep birlikte sarmak üzere organize ettiğimiz temsili maçlarımızda deprem bölgesi için tek yürek oluyoruz. Bu kapsamda ilk temsili maçımızı İtalya'nın Serie A Ligi'ndeki takımlarından Fiorentina ile gerçekleştiriyoruz." denildi.

GELİRLER AFAD'A GÖNDERİLECEK

Açıklamada, fiziki olarak herhangi bir müsabaka yapılmayacağı, biletlerin bu akşam saat 19.40'ta satışa çıkarılacağı, bilet ücretlerinin gün içerisinde ayrıca ilan edileceği, temsili maçtan elde edilecek tüm gelirin deprem bölgesi için AFAD'a gönderileceği de duyuruldu.