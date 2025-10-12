Gelibolu Maratonu'nda Dereceler Açıklandı

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, -ÇANAKKALE'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gelibolu Maratonu'nda 42 kilometre erkeklerde 3 saat 9 dakika 49 saniyelik derecesiyle Öztan Velipaşalar 1'inci olurken, Stanislav Mişin 2'nci, Hasan Soyertik 3'üncü oldu. 21 kilometre yarı maratonda ise kadınlarda 1 saat 34 dakika 17 saniyelik derecesiyle Halime Cüce 1'nci, Nebahat Yılmaz 2'nci, Pelin İzgi 3'üncü olurken, erkeklerde Ahmet Tek, 1 saat 17 dakika 56 saniyelik derecesiyle 1'inci, Nuh Aşçı 2'nci, Gökhan Memiş 3'üncü sırayı elde etti. Organizasyonda 10 kilometre kadınlarda 46 dakika 24 saniyede bitiren Dilara Baytaroğlu 1'nci, Reyhan Hüroğlu 2'nci, Nilay Boyacıoğlu 3'üncü oldu. Erkeklerde 32 dakika 52 saniyelik dereceyle Soykan Baykal 1'inci, Mehmet Uslu 2'nci, Andrii Oliinyk 3'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor