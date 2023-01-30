Galatasaray'da ayrılık! Yıldız futbolcu Seria A ekibine imzayı atıyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla adından söz ettiren Berkan Kutlu'yla İtalyan ekibi Cremonese yakından ilgileniyor. Serie A'da topladığı 8 puanla ligin son sırasında yer alan İtalyan ekibi, kadrosunu güçlendirmek adına milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan 25 yaşındaki futbolcu için son kararı sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Son dönemde Galatasaray'ın en kilit isimlerinden olan Berkan Kutlu'ya İtalya'dan talip çıktı. Serie A'da topladığı 8 puanla son sırada yer alan ve kadrosunu güçlendirme adına transfer çalışmalarına hız veren Cremonese'nin, milli orta saha için sarı-kırmızılı ekibe resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK GİDEBİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, Berkan'ı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen İtalyan ekibi, sözleşmeye 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi. Milli futbolcuya yarım sezon için 700 bin Euro öneren Cremonese, Galatasaray'dan cevap bekliyor.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Sezon başında bir süre formasından uzak kalan Berkan, Lucas Torreira'nın yokluğunda Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş, devam eden süreçte Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmişti. Fransa Ligue 1'de 8. sırada bulunan Clermont da milli futbolcu ile ilgilenirken Cremonese en ciddi hamleyi yaparak teklifini sundu.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

2021 yılının temmuz ayında 4 milyon Euro bonservisle Alanyaspor'dan transfer edilen başarılı orta saha, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 68 resmi maçta 1 gol, 5 asistlik performansa imza attı. A Milli Futbol Takımı formasını da 7 kez giyen 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.